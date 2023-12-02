«المؤتمر»: الشعب المصري داعم بقوة للدولة حفاظا على الأمن القومي

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف الدولة والقيادة السياسية في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والشعب المصري داعم بكل ثقة وقوة في كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة القضية الفلسطينية.

رفض التهجير القسري

وأضاف «فرحات» في بيان له، أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومحاولة واضحة لاقتلاع شعب بأكمله من منازلهم وأراضيهم، ما يسبب معاناة هائلة وعدم استقرار ويشكل أيضا تهديدا للاستقرار الإقليمي، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والصراع في المنطقة المضطربة بالفعل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الوضع في غزة أصبح سيئا على نحو متزايد، إذ أصبحت محاولات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطنين وإيجاد وطن بديل في سيناء أمر مرفوض، لأنه يصفي القضية الفلسطينية، مستنكرا مساعي إسرائيل لحل المشكلة على حساب دول الجوار.

الأمن القومي خط أحمر

وتابع، أن الرئيس السيسي أعلنها صراحة بأن الأمن القومي خط أحمر، ومن المهم أن يتحد الشعب ويلتف حول قيادته لأن الظروف الصعبة المحيطة بمصر تتطلب جهداً جماعياً لمواجهة التحديات التي تفرضها تصرفات إسرائيل، مشيرا إلى أنه من خلال الوقوف معا ودعم القيادة السياسية يستطيع الشعب إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الانتهاكات وأن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن يتم التهاون فيه.

وأوضح، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد مرة أخرى أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري.