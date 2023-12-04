فحص 2164 حالة في قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، تنفيذ قافلتين طبيتين بقريتي نصر جمعة في مركز سمسطا، ومنشأة طاهر التابعة لمركز إهناسيا، على مدار 4 أيام، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2164 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

وتضمنت القافلتان عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 212 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ240 مواطنا.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

كما تم في القافلتين التي جرت على مدار يومين بقرية بقرية نصر جمعة مركز سمسطا جنوب بني سويف، ومنشأة طاهر بمركز إهناسيا، فحص المرضى في 7 تخصصات بـ8 عيادات تخصصية، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء 120 تحليلا بمعمل الدم

كما تم إجراء 120 تحليلاً بمعمل الدم، و82 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 27 حالة أشعة، واستصدار 10 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 17 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء عدد 215 أشعة موجات فوق صوتية

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.