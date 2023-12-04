وكيلا «رياضة أسيوط» يتابعان جاهزية المقار الانتخابية

تفقد عادل فؤاد وأحمد السويفي، وكيلا مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، عددا من مقار اللجان الانتخابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط للوقوف على مدى جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاهزية المقار الانتخابية

وحرص وكيلا الشباب والرياضة على متابعة وتفقد مقار اللجان الانتخابية الواقعة في نطاق مراكز شباب محافظة أسيوط، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين من حيث النظافة العامة والإنارة والصيانة العامة، وإخلاء المباني التي سيتم تسليمها للجهات المختصة قبل بدء الانتخابات بوقت مناسب.

تزيين المقار بالأعلام

كما تأكدا من استعداد المقار بشكل تام لاستقبال الناخبين، وأكدا على المسؤولين بضرورة استكمال ما ينقص من أعمال، وتزيين المقار بالأعلام ابتهاجًا بهذا العرس الانتخابي، مؤكدًا أن الواجب الوطنى لكل مواطن نحو مصر هو المشاركة في الاستحقاق القادم والدفع بكل ما نملك من إمكانيات للظهور بشكل لائق ومشرف أمام العالم أجمع.

وقال أحمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إن الزيارة شملت نادي مدينة أبو تيج التابع لإدارة شباب أبوتيج وبويط وساحل سليم التابعة لإدارة شباب ساحل سليم والبداري، والنواميس بالبداري، حيث يوجد 13 مقرا انتخابيا في نطاق 5 إدارات فرعية تابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالإضافة إلى عدد 6 من اللجان العامة إحداها بمدينة الفتح وأبو تيج والغنايم والبداري وديروط والأخرى بمدينة ساحل سليم.