أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية تراجعاً مفاجئاً في نهايات التعامل أمس الاثنين، وصل إلى حد الـ55 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21، لتستقر الأسعار في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب العالمي حالة من التذبذب بين صعود وهبوط، وكذا إقبال المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، وفق لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، 2785 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بدون ضريبة، 3183 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 2387 جنيهاً للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء، 1857 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

- وعن سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد وصل إلى 22280 جنيهاً.

- وبالنسبة لسعر الأونصة يسجل 2026 دولار.