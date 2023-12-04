المرشح الرئاسي فريد زهران: الانتخابات منافسة نسعى من خلالها لتحقيق الأفضل للوطن

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في الداخل الأسبوع المقبل، ليست معركة انتقامية أو صراع، ولكنها منافسة تسعى لتحقيق الأفضل للوطن، وتسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن، واختيار الأنسب من بين المرشحين من أجل تحقيق الإصلاح وتوصيل رسالة بوجود معارضة قوية مستنيره تدعم استقرار الوطن وتضع حلولا للمشكلات التي يعاني منها المواطن.

جاء ذلك خلال كلمة المرشح الرئاسي فريد زهران في مؤتمر جماهيري نظمته أمانة حزب العدل في قرية سندوة القليوبية، لدعم المرشح الرئاسي، بحضور العشرات من الأهالي والمواطنين وأعضاء الحملة، بالتنسيق مع محمد عجاج أمين حزب العدل بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للحزب.

المشاركة في الانتخابات والتصويت أمر ضروري

وأوضح «زهران»، خلال المؤتمر، أن المشاركة في الانتخابات والتصويت أمر هام وضروري، ما يضع مسؤولية على الناخب بأن يشارك في التصويت ويعطي صوته لمن يريد بملء إرادته دون ضغوط، حيث يجب أن نضع جميعا مصلحة الوطن ومصر فوق الجميع، قائلا «روح الصندوق واختار».

الجميع يسعى إلى الاستقرار

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران أن الجميع يسعى إلى الاستقرار والعمل على الإصلاح، خاصة لإنقاذ الاقتصاد، فالكل عليه التوحد وإبداء رأيه دون أي ضغوط من أجل الخروج من أزمات الوطن من خلال برنامج إصلاح به حلول عملية لمشاكل المواطنين، يتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، قائلا إن المواطن عليه أن يختار من يراه مناسبا للمرحلة وفق قناعته عبر الصندوق، واستخدام حقه في التصويت بموضوعية وشفافية.