يصل لـ50 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية تراجعا مفاجئا في نهاية تعاملات اليوم، وصل إلى 50 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21، في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب العالمي حالة من التذبذب بين صعود وهبوط، وكذا إقبال المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، 2790 جنيها دون مصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة 3189 جينها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 2391 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

- وعن سعر جنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم وصل إلى 22320 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة سجل 2022 دولارا.