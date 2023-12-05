ما هو الدعاء الذي يقال بعد قراءة سورة يس؟.. اللهم ارزقني رزقا حلالا

يحرص المسلمون على قراءة سورة يس بصفة مستمرة، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هو الدعاء الذي يقال بعد قراءة سورة يس؟.

وللإجابة على تساؤل ما هو الدعاء الذي يقال بعد قراءة سورة يس، هناك أكثر من دعاء يمكن ترديده، كما أكد العلماء يمكن للعبد الدعاء إلى الله بما يأمله أو يرغب في تحقيقه.

دعاء سورة يس

ويمكن للمسلم الدعاء بعد سورة يس بقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا، اللهم إنك جعلت «يس»، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين».

الدعاء الذي يقال بعد قراءة سورة يس

ويستكمل المسلم الدعاء: «سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

وينتهي دعاء سورة يس بـ: «يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد، اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون».