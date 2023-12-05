يتميز برج العذراء بالذكاء والحرص على ترتيب وتنظيم كل شىء، ويحب القراءة وعاشق للالتزام ويقدر الوقت، لذا يعد من الأبراج المثالية والعاشقة للنجاح ويخطط لمستقبله طوال الوقت، وإنجاز المهام المطلوبة منه.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي عامر منيب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 5-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للموقع المتخصص في الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء بأن تلتزم بمواعيد عملك الفترة المقبلة، حتى لا تتعرض لخصومات وعقوبات، وعليك الانتباه لعملك والتخطيط لتطويره حتى تنجح وتتفوق.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بالاهتمام بشريك حياتك، لأنك كنت منشغلا عنه الفترة الماضية ما جعله يشعر بتجاهلك له، مما أثر بشكل سلبي على علاقتكما.