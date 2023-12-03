يتميز مواليد برج العقرب بقوتهم وقدرتهم على تعلم أي شيء، واقتباس الصفات الجميلة فهم عادة ما يضعون خطة محكمة ومدروسة جيدًا وينتظرون النجاح فور البدء في تحقيقها، ويسعى أصحاب برج العقرب للحصول على السعادة والراحة، ورجل العقرب يشغل باله دائما بمن حوله، دون أن يشعر بضيق أو ملل.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب، الأحد 3-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن اليوم جيد للقيام بمشروعات جديدة، وسوف تتفوق على منافسيك، فلا تتردد في تقديم أفكارك وإظهار استعدادك لتولي مهام جديدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي عليك أن تبحث عن حياة جديدة اليوم، فالعازبون والمنفصلون سوف يقابلون شخصًا مثيرا للاهتمام أثناء السفر أو في العمل، ومع ذلك، لا تعبر عن مشاعرك بل انتظر لأنك تحتاج إلى الاقتراب في الوقت المناسب، أما من هم في علاقة كن واقعيا في العلاقة لإبقائها أقوى وأكثر سعادة.