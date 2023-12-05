صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في قاعدة نووية إسرائيلية ضربتها المقاومة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرًا يٌشير إلى قيام الفصائل الفلسطينية في أحداث السابع من شهر أكتوبر الماضي، وعملية «طوفان الأقصى» بإطلاق صواريخ أصابت قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة سدوت ميكاه، وفيها تقع معظم الصواريخ الإسرائيلية التي تحمل رؤوسًا نووية.

ذكرت نيويورك تايمز، في التقرير، أنه يرجح أن تكون صواريخ الفصائل الفلسطينية أصابت منطقة بها رؤوس نووية، واستندت إلى صور من الأقمار الصناعية، توضح نتيجة استهداف الفصائل للمنطقة.

نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ

ورغم أن صواريخ الفصائل الفلسطينية لم تصب الرؤوس النووية بشكل مباشر، إلا أن ارتطام الصاروخ بقاعدة سدوت ميكاه في وسط إسرائيل، أدى إلى نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ، وغيرها من الأسلحة الحساسة.

عدم اعتراف إسرائيل بوجود ترسانة نووية

تحدثت الصحيفة عن عدم اعتراف إسرائيل بوجود ترسانة نووية، على الرغم من أن بعض الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين ومحللي صور الأقمار الصناعية أظهروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمتلك على الأقل عددًا صغيرًا من الأسلحة النووية.

القاعدة الإسرائيلية من 25 إلى 50 قاذفة صواريخ

ونقت الصحيفة عن مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، هانز كريستنسن، قوله بأن هناك على الأرجح ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز أريحا ذات قدرة نووية في القاعدة.

وبحسب الخبراء ووثائق الحكومة الأمريكية التي رفعت عنها السرية، فإن صواريخ أريحا الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية.