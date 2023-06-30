عاجل.. رئيس بولندا يطلب نشر أسلحة نووية للناتو في بلاده

أعلن الرئيس البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، رغبة بلاده في نشر أسلحة نووية أمريكية أو من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رداً على خطة روسيا الاتحادية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

بولندا تناشد حلف الأطلسي لتعزيز حدودها

وناشد «مورافيتسكي»، في كلمته مساء اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، في ظل نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

جاءت تصريحات الرئيس البولندي بعد تصريحات مماثلة لنائب رئيس الوزراء البولندي، ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، أكد فيها أن بولندا ستعمل على تعزيز حدودها مع دولة بيلاروسيا، بسبب وجود مقاتلين من مجموعة «فاجنر» هناك.

الوضع في بيلاروسيا يهدد ليتوانيا وبولندا

وقال كاتشينسكي: «من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك، هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضاً».

واستطرد أنه «تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية على الحدود، وأن التعزيز سيعني زيادة القوات الموجودة بشكل دائم على الحدود، وزيادة عدد التحصينات».