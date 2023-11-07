قيادي بـ«فتح» يطالب بمحاكمة «إلياهو»: اعترف بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية

علق الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح وأستاذ القانون الدولي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، قائلا إنّ هذه التصريحات تكشف العقلية الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تصريحات إلياهو تمثل أول اعتراف رسمي إسرائيلي بامتلاكها أسلحة نووية، ما يشكل خرقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما أنّ هذه التصريحات تعبر عن سياسة إسرائيل القمعية تجاه الفلسطينيين، والتي تهدف إلى إخضاعهم وإبادتهم.

وطالب القيادي بحركة فتح وأستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك إلزامها بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع مفاعلاتها النووية للتفتيش الدولي، كما طالب بمحاكمة وزير التراث الإسرائيلي ومسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الآخرين الذين يدعون إلى ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحرازين، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادّعى تجميد عضويته ومنعه عن المشاركة في الجلسات الحكومية، وهو أمر غير صحيح، بدليل أنّه يحق له التصويت على القرارات، ما يثبت تواطؤ نتنياهو معه.