أزمة الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. جودة رديئة وتسمم جماعي للجنود

يعتمد جنود الاحتلال الإسرائيلي على التبرعات الغذائية التي تصل إليهم من المستوطنين، لكن مع مرور الأيام عانى جنود الاحتلال من أمراض معوية تؤثر على قدرتهم للقتال ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، بحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن جنود الاحتلال أصيبوا بتسمم غذائي، وظهرت عليهم أعراض مرض الدوسنتاريا والإسهال والقيء، وذلك خلال الأيام الماضية، وعانى جنود الاحتلال من المرض في جنوب وشمال قطاع غزة، وتم الكشف عن سببها، وهي بكتيريا الزحار، والتي تسبب إسهالًا شديدًا وارتفاعًا في درجات الحرارة.

ظروف التخزين والنظافة.. السبب

ظروف التخزين ونظافة ونقل الطعام وإعداده، هي السبب في إصابة جنود الاحتلال الإسرائيلي بالتسمم الغذائي، لأن الطعام القادم إليهم غير معروف مصدره، وكيفية إعداده وطهيه وتعبئته، وإرساله إلى الجنود في جنوب غزة دون تبريد.

الجنود غير صالحين للقتال

الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود، قال: «إذا كان هناك تفشيا لعشرة جنود في سرية مشاة يعانون من حمى تصل إلى 40 درجة ويعانون من الإسهال كل 20 دقيقة، فإنهم غير صالحين للقتال ويعرضون أنفسهم للخطر».

ويعتمد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي على تبرعات المستوطنين، خاصة وأن الحرب على غزة جاءت دون إعداد وتجهيز مسبق، وفي الأيام الأولى من الحرب في أكتوبر قبل الماضي، كان يعاني الجنود من نقص الطعام والمعدات، وقالت إحدى الناشطات الإسرائيليات لـ«يديعوت أحرونوت»: «نجمع التبرعات لأننا أدركنا أن هناك جنودا في القواعد بدون طعام، وشيئا فشيئا اكتشفنا مدى فظاعة الوضع».

التبرعات الغذائية لجيش الاحتلال منذ العدوان

وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن التبرعات الغذائية من المستوطنين توفر حلًا وبديلًا للطعام الرديء الذي يقدم لجنود الاحتلال، وبحسب ما كشفه جندي احتياط في جيش الاحتلال، فالجزء الأكبر من غذاء جيش الاحتلال يأتي من التبرعات الغذائية، يقول: «نعيش بشكل أساسي على طعام السكان، لأن الطعام الخاص بنا غير صالح للأكل».

رونيت بار، المديرة التنفيذية للمجلس الإسرائيلي للعمل التطوعي، قالت أيضًا إنهم يتلقون طلبات المواد الغذائية والمعدات الأساسية من كتائب الاحتياط في منطقة كاتزيوت وكريات أربع وعسقلان وأشدود.

أزمات الطعام داخل جيش الاحتلال متكررة

أزمات طعام جيش الاحتلال ليست الأولى، فمنذ شهور، نشرت صحيفة «هآرتس» تقريرًا، أبرزت فيه معناة الجنود مع الطعام المقدم لهم، وتحدث أحد المجندين السابقين للصحيفة العبرية، قائلًا: «الطعام لا يمكن تصوره، لا نأكل الوجبات هناك، ونشتري الطعام من مالنا الخاص»، وقالت والدة أحد الجنود: «لا يستطيع ابني أن يأكل طعام الجيش».