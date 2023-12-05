من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. كيفية معرفة لجنتك بالاسم في 4 خطوات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الخطوات تُمكن الناخب من معرفة اللجنة الانتخابية بالاسم، وإجراء عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وذلك بعد اتباع عدد من الإجراءات بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

تحديث قاعدة البيانات

وحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالاسم، الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية بالاسم

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيل على المواطنين حتي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية بكل سهولة ومنع التكدس داخل اللجان، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، كما يلي:

الخطوة الأولى: يقوم الناخب بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الخطوة الثانية: يقوم الناخب الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

الخطوة الثالثة: بعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.