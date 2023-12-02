هل يسري تسجيل التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج على أي استحقاقات مقبلة؟

انطلقت الانتخابات الرئاسية في الخارج منذ أمس، إذ تستمر على مدار 3 أيام وهناك العديد من التساؤلات يتم طرحها بخصوص الإدلاء في انتخابات الرئاسة 2023، ومن بين ذلك هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

وخلال السطور التالية تجيب الهيئة الوطنية للانتخابات على هذا التساؤل، موضحة التسجيل الحالي خاص بانتخابات رئاسة الجمهورية ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية، إذ تُقام الانتخابات بالخارج على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر، على أن تبدأ الانتخابات يوميًا في تمام التاسعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتغلق أبوابها يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وهناك العديد من الخطوات المهمة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يجب على المصريين بالخارج اتباعها للتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية، من بينها إجراءات الاقتراع في اللجان.

في البداية، يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارٍ الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وبعد ذلك يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.