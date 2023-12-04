مستشار حملة فريد زهران: تعامل «الوطنية للانتخابات» احترافي.. ولا تأثير على الناخبين

أشاد حسني سبالة، مستشار جملة المرشح للانتخابات الرئاسية فريد زهران، بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية، وتصويت المصريين بالخارج، مضيفًا أن بُعد المسافات في بعض الدول ذات المساحات الشاسعة، أثر على نسب التصويت، لكن العمل داخل اللجان، كان على خير ما يرام.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أهمية وعي المصريين خلال الانتخابات والاستحقاقات المختلفة، مضيفًا: «كان هناك مظاهر احتفالية خارج اللجان، ونتمنى أن تتوقف هذه الصور في فترات الصمت الانتخابي».

وأشاد بالدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: «إنها تعاملت مع الانتخابات باحترافية، وانتخابات المصريين بالخارج مرت بسلاسة ودون أي تأثير على الناخبين».