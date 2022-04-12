مصادر أمريكية: منفذ هجوم محطة بروكلين ألقى قنبلة دخان قبل إطلاق النار

قالت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، إنّ منفذ هجوم محطة بروكلين ألقى قنبلة دخان قبل إطلاق النار، من جهتها أوضحت شرطة نيويورك أنه لا وجود لعبوات متفجرة نشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين، وأعلن البيت الأبيض قبل قليل أنّه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث إطلاق النار في محطة بروكلين في نيويورك، وفق نبا عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إطلاق نار في نيويورك وسقوط قتلى وجرحى

وقال متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة «فرانس برس» إن إطلاق نار في مترو الأنفاق في حي بروكلين بنيويورك أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء، وأنباء عن مقتل 5، مع العثور أيضا على «عبوات ناسفة لم تنفجر»، وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك في وقت سابق أنه «عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق» في بروكلين.