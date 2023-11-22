البرلمان الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت ترحيبها بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.

وأضافت «ميتسولا»: «علينا مضاعفة الجهود لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية».

وأعلنت قطر في وقت سابق، أنّ الهدنة الإنسانية في غزة لمدة أربعة أيام تمت بوساطتها ومصر وأمريكا، وأنّ الإعلان عن وقت بدء الهدنة سيكون خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وستستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأضافت أنّ عدد المفرج عنهم سيزيد في المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق.

وذكرت الفصائل الفلسطينية أنّها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام بجهود مصرية - قطرية، وبموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل أنّه بموجب الاتفاق سيتم وقف حركة الآليات العسكرية لجيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وبموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وأضافت الفصائل أنّه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين وسيتم وقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار 4 أيام.