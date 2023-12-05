فيلم «Renaissance» لـ بيونسيه يحقق 27 مليون دولار عالميا خلال 3 أيام

يواصل فيلم «Renaissance: A Film by Beyoncé» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، ووصلت إيراداته في اليوم الثالث في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية 4.1 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم 21.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي السوق الخارجي حول العالم نجح فيلم «Renaissance: A Film by Beyoncé» في تحقيق 5.5 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي الذي حققه الفيلم على مستوى العالم 27.3 مليون دولار.

«Renaissance: A Film by Beyoncé» في صدارة شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي

ونجح الفيلم الذي يحمل توقيع النجمة العالمية بيونسيه في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر، وحقيق 11.6 مليون دولار في أول أيامه بدور العرض السينمائي، وفي اليوم الثاني سجل إيرادات 6 مليون دولار، بينما بلغت في اليوم الثالث 4.1 مليون دولار.

والفيلم من نوعية الأفلام الوثائقية تأليف وإخراج وإنتاج بيونسيه، يروي تطور وتنفيذ الجولة الغنائية التي قامت بها على مدار عام 2023 لدعم ألبومها السابع بعنوان «Renaissance»، ويظهر في الفيلم زوجها جاي زي وأطفالها الثلاثة بلو آيفي ورومي والسير كارتر، بجانب عدد من النجوم منهم: ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكاردي بي وتريسي إليس روس وكيندريك لامار.