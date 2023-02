بيونسيه تحقق رقما قياسيا في حفل Grammy 2023

حققت النجمة الأمريكية بيونسيه، رقما قياسيا جديدا في حفل Grammy 2023، حيث حصدت 4 جوائز أُضيفت إلى رصيدها البالغ 28 جائزة، ليرتفع إلى 32، لتصبح الفنانة الأكثر حصولا على الجائزة على مدار تاريخ «جرامي»، من إجمالي 88 جائزة ترشحت لها سابقا.

وقالت بيونسيه في خطاب قبولها الجائزة في حفل Grammy 2023: «أحاول ألا أكون عاطفية للغاية، أريد أن أشكر الله على حمايتي، وأود أن أشكر عمي جوني الذي ليس هنا لكنه موجود بروحه»، كما وجّهت الشكر لوالديها وزوجها وأطفالها الثلاثة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قائمة جوائز بيونسيه في حفل Grammy 2023

وحصلت بيونسيه في حفل Grammy 2023 على 4 جوائز، هي أفضل أداء R&P تقليدي عن أغنية «Plastic Off the Sofa»، وأفضل أغنية R&P عن «Cuff It»، وأفضل تسجيل راقص عن «Break My Soul»، إضافة إلى جائزة أفضل ألبوم رقص إلكتروني عن ألبومها الأحدث «Renaissance»، من إجمالي 9 جوائز ترشحت لها في النسخة الـ65 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

بيونسيه الأكثر حصولا على جوائز جرامي في التاريخ

وقبل حفل Grammy 2023، كان الرقم القياسي لمعظم مرات الفوز بجوائز جرامي 31، وحققه قائد الأوركسترا الكلاسيكي جورج سولتي، عندما حصل على جائزته الأخيرة لأفضل تسجيل أوبرا قبل رحيله في 1997 من أصل 74 ترشيحا، وفي عام 2021 أصبحت بيونسيه أكثر فنانة تحصل على جوائز جرامي بـ28 جائزة، ولكنها كسرت الرقم القياسي على مستوى النساء والرجال هذا العام بعد حصولها على 32 جائزة.