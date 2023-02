بيونسيه وهاري ستايلز وليزو يفوزون بجوائز الـ Grammy التمهيدية «صور»

حصلت النجمة العالمية بيونسيه على جائزة الـGrammy لأفضل تسجيل راقص عن أغنيتها «Break My Soul»، وحصدت الجائزة أيضا عن أفضل أداء آر أند بي تقليدي عن «Plastic Off the Sofa»، فيما حصد المغني هاري ستايلز الـGrammy لأفضل ألبوم هندسي عن ألبوم Harry’s House، وفازت ليزو بالجائزة عن أفضل ريمكس عن أغنيتها «About Damn Time»؛ وذلك خلال الجوائز التمهيدية للحفل.

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـGrammy، حضور السير وليام جيمس بابتيست وكارلوس فيفيس وكلوديا إيلينا فاسكيز ومورجان مايلز وهيلاري هان، إذ تتجه أنظار كل محبي الموسيقى العالمية إلى حفل الجرامي الليلة، إذ يحظى بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدون للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا والسير على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـGrammy.

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذي سبق وقدمه خلال العاميين الماضيين، ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

كشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب.

ترشيحات للمرة الأولى

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـ Grammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن «مذكراتها» و Finding Me، مما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة لتلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه واديل.