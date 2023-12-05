موعد ومكان جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي.. رحلت عن عالمنا اليوم

تقام صلاة الجنازة على جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفقًا لما أعلنته الفنانة آية سماحة، زوجة نجل المنتجة الراحلة.

وأعلنت آية سماحة وفاة ناهد فريد شوقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عامًا.

من هي المنتجة ناهد فريد شوقي؟

هي ابنة الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، ولدت عام 1950 وعملت في الإنتاج، وقدمت عددًا من الأفلام والأعمال الدرامية الناجحة، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي والمخرج محمد سباعي.