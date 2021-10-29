ناهد السباعي: معرفتش قيمة جدي فريد شوقي غير بعد وفاته

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن جدها الفنان الراحل فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة «الحياة»، وكشفت عن صغر سنها وقت وفاته، فكانت لا تعلم عن مكانته الحقيقية.

ناهد السباعي تتحدث عن جدها فريد شوقي

وقالت: «لما يبقى حد من عيلة فنية مبيبقاش شايف مكانته دي إلا بعدين، وأنا معرفتش قيمة جدي فريد شوقي وأشوفه غير لما توفى».

وأضافت ناهد السباعي: «جدي توفى وأنا عندي 10 سنوات، ومكنش عندي وعي بيه أنه عظيم كدا وأنه وحش الشاشة، ممكن حسيت دا شوية لما تعب، والدنيا اتقلبت عشانه وقت وفاته».

ناهد السباعي: أتمنى تقديم عمل مسرحي قريبًا

كما عبرت خلال اللقاء عن حبها للمسرح، وأنها تتمنى تقديم عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة، قائلة: «نفسي أعمل مسرح، وبالفعل كنت مشاركة في عمل مسرحي ومكملش، بتمنى أشارك قريب».

أما عن فيلم ماكو الذي عُرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، وعن التحضير له، أوضحت السباعي أنه بالفعل استغرق 4 سنوات، سنة كاملة للتحضير للعمل و3 سنوات للفيلم وتصويره.

السباعي: فيلم ماكو استغرق 4 سنوات بسبب الجرافيكس

واستكملت حديثها: «الفيلم خد مننا مجهود كبير أننا نفضل نصور تحت الماية لساعات طويلة، خاصة إني مكنتش بعرف أغطس، كما أن العمل استغرق 4 سنوات كاملة، والجرافيكس أكثر حاجة خدت وقت في الفيلم».

أبطال فيلم ماكو

وكان فيلم ماكو حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات، كما أنه تصدر شباك التذاكر أكثر من مرة خلال الأيام الأولى لعرضه، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: بسمة، نيكولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، منذر رياحنة، محمد مهران وسارة الشامي، وبمشاركة الفنان التركي مراد يلدريم كأول عمل مصري يشارك فيه، تأليف أحمد حليم ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.