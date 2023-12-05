وصول جثامين شهداء فلسطينيين إلى مستشفى ناصر بغزة بعد قصف مدرسة تابعة لـ«أونروا»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ولفتت القناة، إلى وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لأونروا.

وحذّر عدنان أبو حسنة، متحدث منظمة الأونروا، في وقت سابق من تفشي فيروس الكبد الوبائي «A» في صفوف النازحين الفلسطينيين في مدارسها، حيث جرى اكتشاف عدة حالات ليست في مدرسة واحدة بل عدد من المدارس، وهو مرض يتفشى بطبعه في ظل الازدحام وغياب النظافة الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنّ مدارس الأونروا تعيش حالة من التكدس غير المسبوق، فأقل مدرسة بها 10 آلاف نازح في حين أنّ قدرتها الاستيعابية لا تزيد عن 1000 نازح.

وواصل: «للأسف الأوضاع خطيرة، وما زلنا نحذر من تفشي الكوليرا مع دخول فصل الشتاء، فضلا عن انتشار بعض الأمراض فالأمراض المعوية زادت إلى أربعة أضعاف والجلدية زادت ثلاثة أضعاف».