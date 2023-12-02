حصاد «التضامن» في أسبوع.. أنشطة متنوعة لـ«تمكين ومود ودمج» ومناهضة العنف ضد المرأة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2023 ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 24 نوفمبر

- بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التضامن الاجتماعي تسلم مشروعات متناهية الصغر بالشراكة مع جمعية رواد الحياة تحت مظلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي والالحاق بسوق العمل.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» يطلق تدريباته للعاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية في 10 محافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستكمل تدريباته بالمناطق المطورة بمشاركة 177 متدربا.

السبت 25 نوفمبر

- القباج تشارك في مؤتمر الإعلام التاسع لكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعنوان «الإعلام الرقمي والدمج المجتمعي» وتؤكد أن الدمج في المجتمع يستدعي تعديل الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة، كما يستدعي إتاحة البنية التحتية.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع منظمة يونيسف، ينفذ دورة تدريبية لإعداد المدربين في محافظات الجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، بني سويف للارتقاء بمستوى مقدمي الرعاية وتعزيز مهارات مشرفات وميسرات الحضانات.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يطلق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات» في إطار الحرص على إعادة دمجهم في أسرهم وفي المجتمع.

الأحد 26 نوفمبر

- برنامج «وعي» للتنمية الاجتماعية يطلق حملة «16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات» تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة... بالوعي نقدر نغلبها»، والحملة تمتد لجميع محافظات مصر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة «حلمنا حقنا.. صوت الطفل»، وتؤكد حرص الوزارة على مشاركة الأطفال وإتاحة فرص تعزيز نماءهم وتطورهم، وتعلن قرب إطلاق استراتيجية «التربية الإيجابية... مشاركة».

- وزيرة التضامن الاجتماعي تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وتوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا وللمصابين.

- التضامن الاجتماعي تواصل تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ - 2024م، وتعلن انتهاء التقدم بطلبات الحج يوم 30 نوفمبر 2023.

الإثنين 27 نوفمبر

- دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من ملفات العمل تشمل جهود وخدمات الإغاثة المقدمة إلى قطاع غزة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومستجدات المجلس القومي للشهداء والمصابين بعد نقل الملف إلى التضامن الاجتماعي.

- التضامن الاجتماعي تطلق مؤتمر «الاستثمار الاجتماعي والشراكات الفعالة»، والقباج تصرح بأنه آن الأوان لتطوير الوزارة وتوجيهها نحو الاستثمار وتنمية الموارد ومد الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتنمية مواردها وتحسين خدماتها.

- وعلى هامش فعاليات المؤتمر، القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة إيترو للتجارة العامة لتنفيذ عدد من المشروعات.

- الهلال الأحمر المصرى يعقد مؤتمرًا صحفيًا بشان آخر مستجدات تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويعلن عن وصول مساعداته لما يقرب من 300 شاحنة منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى الشحنات من الهلال الأحمر من 5 دول مختلفة.

الثلاثاء 28 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، لبحث موقف تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي.

- واستقبلت نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها لبحث زيادة الإغاثة المقدمة للأسر الفلسطينية، ومناقشة مشروعات «مودة» للمقبلين على الزواج، وقانون المسنين.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة.. وتناقش تطوير منظومة الصندوق داخل بنك ناصر الاجتماعي من خلال مد شبكة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والبنك لتشمل عملاء الصندوق.

- التضامن الاجتماعي والأوقاف يتعاونان في تقديم دعم غذائي بإجمالي 40 مليون جنيه، ومديرية التضامن الاجتماعي والبنك الزراعى يتعاونان في توزيع 5,000 كوبون مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع مؤسسة «عمر شريف عمر» للكشف المبكر عن سرطان الثدى، ويطلقان فعاليات الندوة التثقيفية الأولى للتوعية بالوقاية من سرطان الثدى للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى ومكلفات الخدمة العامة.

الأربعاء 29 نوفمبر

- القباج تلقي كلمة في أعمال مؤتمر «نحو مستقبل خال من العنف ضد النساء» والذى نظمته الجامعة الامريكية بالقاهرة بالتعاون مع اليونسكو، وتدين الأعمال الهمجية التي تمارس ضد النساء الفلسطينيات وتسجل تقديرها لصمودهن وقوتهن في المقاومة.

- القباج تشهد منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان «معا نحو المستقبل .. المشاركة والعمل»، وتؤكد أن مسيرة التنمية في مصر شهدت طفرة على مدار السنوات العشر الماضية، وآثارها تظهر تدريجيًا خلال الفترة القادمة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان تزور مقر الصندوق، وتتابع آليات العمل بمراكز العزيمة وعيادات المناطق المطورة من داخل غرفة المراقبة، وتتفقد الخط الساخن وآليات تنفيذ برامج تأهيل المتعافين.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تعقد مائدة مستديرة حول جهود مؤسسات المجتمع المدني في علاج قضية الغارمين، والتضامن تصرح أن الجهود المشتركة نجحت في الإفراج عن 6000 غارم وغارمة تقريبًا بتكلفة 224 مليون جنيه.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تشارك بفعاليات النسخة الثانية من المهرجان المصرى للزيتون، وتنظم ورش عمل لإجمالي 60 جمعية بهدف التدريب على بدء مشروعات صغيرة ومنتجات مبتكرة من الزيتون.

الخميس 30 نوفمبر

- تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري تتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع «تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة المنعقد ضمن إطار مبادرات اجتماعات العقبة».

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد مجموعات نقاشية حول «سبل مواجهة الآثار السلبية لاستخدام الأطفال للإنترنت» بحضور ممثلين عن الوزارات والخبراء الاجتماعيين والنفسيين.

- وفد وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجابهة تغير المناخ وحماية البيئة، تشارك في مؤتمر قمة المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة COP-28.

- برئاسة محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارةـ، التضامن تعقد مجموعة عمل من الوزارات والأطراف المعنية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرعاية البديلة.

- استمرار جهود حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بنجاح بمحافظات الجمهورية وتنفيذ 484 حملة بقرى ومراكز 23 محافظة على مستوى الجمهورية بمشاركة 3000 متطوع.

- التضامن الاجتماعى تختتم فعاليات النسخة الأولى لتدريب مشروع «اتقدم» بمحافظة الإسكندرية، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية «التقدم» التي تستهدف رفع كفاءة الهيئات التأهيلية التي تخدم فئة أصحاب طيف التوحد والإعاقات الذهنية.