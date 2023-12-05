انطلاق حملة «اعرف لجنتك» لمساعدة المواطنين في انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة حملة اعرف لجنتك، وذلك تحت إشراف محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة المركز وعيد السلام يوسف، مدير المركز.

حملة اعرف لجنتك

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن المركز وفر جهاز كمبيوتر ليقوم أعضاء مجلس إدارة المركز وبعض العاملين المركز بالبحث عن اللجنة الانتخابية إلخاصه بالشخص المراد الاستعلام عنه، وتقديم البيانات بمقر لجنتة الإنتخابية لتسهيل الوصول إليها، ومعرفة عنوانها ورقم اللجنه ورقمة في الكشف الانتخابي.

مصر تنتخب

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إنها وجهت أثناء اجتماعها مع مديري مراكز الشباب بانطلاق حملة اعرف لجنتك في جميع مراكز الشباب و الأنديه بهدف تعريف الناخبين بلجانهم الانتخابية، مشددة على أن المشاركة واجب وطني لكل مواطن.