«شباب الإسكندرية»: مهرجان الطفل العالمي رسالة سلام مدوية للعالم

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشئ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالإسكندرية، مهرجان الطفل العالمي ومنتدى السلام، بمشاركة أندية الطلائع من أطفال مراكز الشباب، ويستمر المهرجان حتى أول ديسمبر المقبل.

مهرجان الطفل العالمي

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة، تنظم مهرجان الطفل العالمي، الذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية الطلائع وشعب الفن التعبيري، كما يشارك في المهرجان أطفال من 33 دولة حول العالم على أرض مصر«أرض السلام».

مشاركة طلائع الإسكندرية

وأشارت إلى أنه جرى مشاركة شعب الفن التعبيري بمراكز شباب «سموحة، الشلالات»، بعروض فنية في مهرجان الطفل العالمي ومنتدى السلام، ويهدف المهرجان الى إرسال رسالة سلام مدوية من أكثر من 700 طفل من 33 دولة للعالم من مصر «أرض السلام 2023».

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمشاركة طلائع الإسكندرية في المحافل الدولية والعالمية واللقاءات القومية.