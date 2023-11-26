«شباب الإسكندرية» تقود حملة لطرق الأبواب للتوعية بالمشاركة السياسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بمركز شباب السيوف 2 برئاسة محمد عبد الفتاح حملة لطرق الأبواب، إذ قام الأطفال من طلائع مركز شباب السيوف بتوزيع أوراق بها عبارات عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي.

حملة طرق الأبواب

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن حملة طرق الأبواب نفذها 30 طفلا من أعضاء المركز، وكان قد تم التوجيه أثناء الاجتماع الأسبوعي بعقد ندوات وحملات لطرق الأبواب أيام الخميس والجمعة والسبت بجميع مراكز الشباب وذلك حتى يوم الصمت الانتخابي، ويقوم الأطفال خلال حملة طرق الأبواب بتوزيع أوراق بها عبارات تحث المواطنين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأوضحت «الشريف»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية «مصر تنتخب 2024» هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا مهما في العملية الديمقراطية وأن المشاركة في الانتخابات تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري، تأتي هذه الندوات والحملات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.