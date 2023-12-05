بأجر كامل.. عدد أيام إجازات 2024 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.. عاجل

يضم العام الميلادي الجديد 2024 العديد من الاجازات الرسمية سواء للأعياد أو العطلات الرسمية والاسبوعية، إذ يحمل العام الجديد العديد من إجازات 2024 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

عدد أيام إجازات 2024

ويحصل العاملون بالقطاعات الحكومية والخاص والعام والأعمال العام على عدد كبير من إجازات 2024، والتي من المقرر أن يعلن عنها رسميا في قرارات رئيس الوزراء بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي ووزير العمل بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص، ويبلغ عدد أيام الاجازة على التالي:

- 7 يناير 2024 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية .

- 25 يناير2024 إجازة بمناسبة أعياد الشرطة .

- من 10 إلى 12 أبريل 2024 ، إجازة عيد الفطر المبارك .

- 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

-1 مايو إجازة عيد العمال

- 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

- من 17- 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك .

- 30 يونيو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

- 8 يوليو إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

- 16 يوليو إجازة المولد النبوي الشريف.

- 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 1952.

- 6 أكتوبر إجازة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.

104 أيام «جمعة وسبت»

- إجازات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويبلغ عددها 104 أيام الجمعة والسبت لبعض المصالح والقطاعات التي تحصل على يوم السبت إجازة.

الاجازة بأجر كامل

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في القطاعات الأربعة، يحصل العاملين على إجازات 2024 بأجر كامل، حيث تنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أن يحصل العامل بالحكومة بالجهاز الإداري للدولة على إجازة بأجر كامل عن كل يوم إجازة رسمية لأسباب وطنية او قومية أو دينية يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك يحصل العاملون بالقطاع الخاص على أجر كامل عن هذه الإجازات وفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تنص مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لصاحب العمل أن يستدعي العامل لدى المنشأة للعمل في يوم الإجازة الرسمية لحاجة العمل، بشرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن هذا اليوم.