إجازات شهر أكتوبر 2023.. اعرف كام يوما عطلة رسمية متبقية

أعلن مجلس الوزراء موعد إجازة 6 أكتوبر، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 5 من الشهر بتبكيرها يوما بدلا من الجمعة، ضمن قرارات الحكومة من بداية العام بضم العطلات الرسمية مع إجازات نهاية الأسبوع لتصبح الخميس في أغلب الأحيان.

وفي السطور التالية، نعرض إجازات شهر أكتوبر 2023 التي يحصل عليها العاملين والموظفين بالدولة والتي أعلنها مجلس الوزراء للموظفين والعاملين بالدولة والمؤسسات الحكومية، ووزير العمل حسن شحاتة للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازات شهر أكتوبر 2023

وتتضمن إجازات شهر أكتوبر 2023 عطلة رسمية وهى إجازة 6 أكتوبر 2023، وبعدها تأتي العديد من العطلات الأسبوعية، ليصبح مجموع ما تبقى من إجازات 9 أيام، وهي كما يلي:

يوم الجمعة 6 أكتوبر

يوم السبت 7 أكتوبر

يوم الجمعة 13 أكتوبر

يوم السبت 14 أكتوبر

يوم الجمعة 20 أكتوبر

يوم السبت 21 أكتوبر

يوم الجمعة 27 أكتوبر

يوم السبت 28 أكتوبر