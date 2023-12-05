«القومي للمرأة»: نسعى لتنفيذ مشروعات تستهدف السيدات بشكل محدد

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية تؤمن بتمكينها، وأهمية مشاركتها في المجالات ودعم وصولها لجميع المواقع القيادية، من هذا المنطلق فإن مصر تعمل ضمن إطار استراتيجي قوي للتعامل مع المرأة والبيئة وتغير المنُاخ.

مشروعات قوية للنساء في مصر

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة مايا مرسي في جلسة نقاشية بعنوان «الأقوال إلى أفعال: المساواة بين الجنسين في اتفاق باريس»، والتي تأتي ضمن فعاليات يوم المرأة في الدورة الـ28 لمؤتمر «COP 28» بإمارة «دبي» في الإمارات.

وأوضحت خلال الجلسة النقاشية أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، مشيرة إلى أن مصر تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وفي ضوء رؤية شاملة لتذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة، لأن مشاركتها تمثل مصدر قوة للمجتمعات.

ضمان تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها

وأشارت إلى أنه عند الحديث عن تنفيذ مشروعات وتدخلات للمرأة فإنه يجب أن تكون هذه المشروعات والتدخلات تستهدف المرأة بشكل محدد، موضحة أن مصر تعمل على وجود مشروعات قوية محددة للنساء، بالإضافة إلى ادماج احتياجات المرأة في كل المشروعات الأخرى، وهذا النهج المتشابك يساعد على ضمان تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها.

أهمية رفع الوعي لدى جيل الفتيات والشباب

وأكدت أهمية رفع الوعي لدى جيل الفتيات والشباب بأهمية دور المرأة كشريك أساسي للنهوض بالمجتمع والحفاظ على البيئة، فمن حقهم أن يكونوا مشاركين في هذا الأمر، باعتبارهم محفزين أساسين نحو ايجاد حلول لهذه القضية.

وأوصت رئيس القومي للمرأة بضرورة دعم الأجيال الجديدة من الفتيات، والتأكد من وصول أصواتهن وآرائهن حول المستقبل إلى متخذي القرار، مشيرة إلى استخدام مصطلح عدم ترك أي أحد خلف الركب، يجب أن لا يقتصر على اهداف التنمية المستدامة ولكنه حق أساسي، ويجب أن يشمل هذا الحق الجميع في المستقبل، فحماية العالم لابد أن تشمل الجميع دون استثناء.

تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء

وأكدت أن تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء يعد عامل أساسي في صنع التغيير والتأكيد على مكانة المرأة وأهمية مشاركتها، وفي نفس السياق أشادت ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتجربة مصر في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصادياُ بمصر.