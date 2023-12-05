انطلاق المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة في شرم الشيخ

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان «التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته.. نحو رؤية مستقبلية»، والمقام في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة 11 دولة عربية ومسؤولي التواصل والعلاقات العامة والتحول الرقمي في الدول العربية، إضافة إلى كل السفارات العربية.

المشاركون في المؤتمر

ويشهد المؤتمر حضور المنظمات الإقليمية والعربية والدولية والحكومات والقطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات العلاقات العامة والتسويق والإعلان والعاملين في المنظمات غير الربحية، والعاملين في شركات العلاقات العامة ومسؤولي استراتيجية وسائل الإعلام الإجتماعية والمستشارين والإعلاميين في مجال التواصل الحكومي.

أهداف المؤتمر

وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في كلمته، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي وغير الحكومي، من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها، وترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفضلى في عالم الإعلام والإتصال المستدام، إضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الإصطناعي على العملية الإتصالية وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تحديات وإشكالات أخلاقية ومهنية.