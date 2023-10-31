محافظ بني سويف يكرم مدير العلاقات العامة السابق لبلوغه سن المعاش

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، محمد كامل مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة السابق، لبلوغه السن القانوني للتقاعد، حيث أهداه درع المحافظة تقديراً لتفانيه وإخلاصه طوال فترة عملها بالجهاز التنفيذي ببني سويف، مُتمنيًا له حياة أفضل خلال الفترة العملية المقبلة.

كامل: تكريم المحافظ بمثابة تكريم الدولة على فترة عملي

من جانبه عبر «كامل» عن شكره وتقديره إلى محافظ بني سويف، وحرصه على حضور حفل الاحتفاء بتكريمه في ختام مسيرته التنفيذية، مؤكدة أن تكريمه من قبل محافظ الإقليم بمثابة تكريم الدولة على فترة عمله بالمحافظة.

قيادات المحافظة التنفيذية في حفل معاش مدير العلاقات العامة السابق

شهد التكريم الذي أقيم بنادي الإدارة المحلية حضور كل من نائبي محافظ بني سويف عاصم سلامة وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة.

بلوغ سن المعاش القانونية

يذكر أن مدير العلاقات العامة السابق قد تقلد العديد من المناصب الإدارية خلال فترة خدمته بديوان عام المحافظة، بداية من عمله بالإدارة العامة للعلاقات، وانتقاله للعمل بمكتب محافظ بني سويف، ثم قضى 7 سنوات مديرا عاما للعلاقات العامة، وبعدها تم تكليفه مديرا للصناعات الحرفية حتى بلوغه سن التقاعد القانونية.