«آداب الزقازيق» تناقش دور العلاقات العامة في تشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقايق دور العلاقات العامة في تشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر في رسالة ماجستير للباحثة أسماء عبد العظيم محمد لحصولها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان «دور الأساليب الاتصالية الرقمية للعلاقات العامة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر دراسة تحليلية».

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الأستاذ الدكتور دينا أحمد على عرابي أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أمانى ألبرت أديب أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، والأستاذة الدكتورة وفاء صلاح عبد الرحمن أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

ملف الاستثمار في مصر

وناقشت الدراسة تحليل الأساليب الاتصالية الرقمية التي تستخدمها العلاقات العامة بالمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الحكومية، المعنية بملف الاستثمار في مصر، وأهميتها في إمداد المستثمرين بالمعلومات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وقياس مدى كفاءة الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للمؤسسة للقيام بالاتصال الفعال ودعم خطط الدولة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.

وانتهت إلى تقديم المقترحات بشأن التحسينات التي من الممكن أن تساعدها في أداء مهامها بصورة أكثر كفاءة.

وكانت عينة الدراسة «الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستعلامات والمناطق الحرة وموقع مجلس الوزراء- وصفحات الفيس بوك التابعة لهم علي شبكة الويب»، حيث بلغ اجمالى المواد الاخبارية المنشورة والتي تم تحليلها بالمواقع (170) مادة إخبارية،وإجمالى المواد الإخبارية المنشورة بالصفحات 200 مادة إخبارية تم تحليل مضمونها .

موقع الهيئة العامة للاستثمار

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة منها تفوق موقع الهيئة العامة للاستثمار في توفير المعلومات المفيدة للمستخدمين مع استخدام مواقع الدراسة استراتيجية الإعلام، و بالنسبة لصفحات الفيس بوك كان يمكن أن تستغل الصفحتين الإمكانيات التفاعلية المتاحة لهما بشكل أكبر.