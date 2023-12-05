ندوات توعوية بجامعة أسيوط لتوعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

شهدت كليات الطب، و الفنون الجميلة، والزراعة في جامعة أسيوط انعقاد ندوة «من أجل وطنك؛ كن إيجابياً وشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024»، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب محمد الكحلاوي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق.

المشاركة السياسية

وخلال الندوات، أشار المحاضرون إلى أن ممارسة المواطنين للتصويت في الانتخابات؛ يمثل الصورة الأكثر دلالة علي فاعلية وحيوية المشاركة السياسية في الدول، والتي تؤكد علي استقرار الوطن، وحرية قراره، ودعا المحاضرون الجميع لأداء هذا الواجب الوطني بجدية وحيادية، دعماً لاستقرار وأمن الدولة المصرية والمواطن المصري.

محاور الندوة

وتناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها إجراءات الانتخابات الرئاسية، ومراحلها الزمنية، وحقوق المواطنين في الترشح والانتخاب، وكيفية تنظيم القانون لهذه الحقوق.

جدير بالذكر أن سلسلة الندوات تأتى بهدف رفع الوعي السياسي لدى أبناء الجامعة من الطلاب والذين تعد أصواتهم الانتخابية عاملا أساسيا فى دفع قاطرة التنمية في البلاد فى المرحلة القادمة، وقد تم اختيار شعار «كن إيجابياً وشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لما يحمله من تحفيز للشباب لأداء واجبهم الوطني، لأن أصواتهم أمانة تجاه الوطن والأجيال القادمة.