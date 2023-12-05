«الأكثر عدوانية على الكوكب».. أمريكا مهددة بغزو خارق من كائنات خطيرة

يبدو أن أمريكا لن تسلم من هجمات ما عرفت باسم «الخنازير الخارقة»، التي باتت في طريقها للانتشار بقوة خلال المرحلة المقبلة، إذ تتواجد بقوة في المناطق الزراعية، رغم كونها تشكل خطرًا كبيرًا على المحاصيل، إلا أن بعض المزارعين يحرصون على تربيتها ورعايتها.

«الخنازير الخارقة» هي خنازير هجينة نشأت نتيجة تزاوج الخنازير البرية والخنازير المستأنسة، ويعد أكثر ما يميزها حجمها الكبير، إلى جانب تمتعها بذكاء شديد وقدرة استثنائية على التكيف مع بيئات مختلفة، الأمر الذي يجعلها تتنقل بحرية وتنجح في غزو العديد من الأماكن المختلفة.

ما هي الخنازير الخارقة وضررها وخطورتها

بداية الانتشار كانت في كندا فترة الثمانينيات، عندما حرص العديد من المزارعين على تربية الخنازير البرية والمستأنسة، في محاولة للحصول على سلالة جديدة لإنتاج المزيد من اللحوم وتعزيز العامل الاقتصادي، ورغم ذلك، تمكنت بعض الخنازير الهجينة من الهروب من المزارع وبدأت تتكاثر في البرية، ما يسبب ضررًا كبيرًا ومخاطر على البشر، بحسب شبكة «RT» الروسية.

الخنازير الخارقة انتشرت بشكل سريع في جميع أنحاء كندا، وفي الفترة الأخيرة بدأت في غزو الولايات المتحدة، ما يهدد البيئة والاقتصاد داخل تلك الولايات، باعتبارها تتغذى على المحاصيل وتدمر الموائل الطبيعية، كما أنها تنقل الأمراض إلى الماشية والبشر.

كذلك الخنازير الخارقة لها خصائص مغايرة للخنازير الطبيعية، إذ تتميز بحجمها الكبير، فيمكن أن يصل طولها إلى مترين ووزنها إلى 300 كيلوجرام، إلى جانب الذكاء الخارق إذ تعتبر من الحيوانات التي يمكنها تعلم الحيل وحل المشكلات، إلى جانب القدرة على التكيف مع بيئات مختلفة، بما في ذلك المناخات الباردة والدافئة.

مخاطر انتشار الخنازير الخارقة

أضرار بيئية: تتغذى الخنازير الخارقة على المحاصيل وتدمر الموائل الطبيعية، ما يتسبب في فقدان التنوع البيولوجي.

انتقال الأمراض: يمكن للخنازير الخارقة أن تنقل الأمراض إلى الماشية والبشر، مثل حمى الخنازير الإفريقية.

مخاطر أمنية: يمكن للخنازير الخارقة أن تكون عدوانية، وقد تشكل خطرًا على البشر والحيوانات الأليفة.

وبالفعل هناك العديد من الجهود التي تبذلها الحكومات والمزارعين لمكافحة انتشار الخنازير الخارقة، بما في ذلك: