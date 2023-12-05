مع شراء أمريكا كميات كبرى.. هل سيصل سعر برميل البترول لـ100 دولار؟

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق شراء الكثير من براميل النفط خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي جاء مواكبا لما قررته دول تحالف الأوبك+ بخفض إنتاجها من النفط خلال الفترة المقبلة، في حالة من الضبابية يشهدها قطاع البترول العالمي بسبب الأحداث الجيوسياسية الموجودة خلال الفترة الراهنة.

أمريكا قررت شراء 2.73 مليون برميل من النفط

المساعي أمريكا الأخيرة لشراء كميات كبرى من براميل النفط رأه الخبراء، أنه بٌعد نظر من قبل الإدارة الأمريكية لشراء البراميل النفطية بسعر زهيد، متنبئين بارتفاع كبير في سعر البرميل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الخميس الماضي، إتمام وضع لمسات نهائية لعقود شراء 2.73 مليون برميل من النفط، التي سيجرى إضافتهم للاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديها، واعتبر الخبراء مساعي أمريكا الأخيرة جاءت انعكاسا لتوقعها بارتفاع الأسعار عقب تخفيضات منظمة «أوبك+» لإنتاجها النفطي.

خبير بترولي: سعر البترول يسير وفق البورصة العالمية.. لا أحد يستطع توقع السعر

يقول الدكتور محمد سعد الدين، خبير بترولي، إن سعر البترول يسير وفق البورصة العالمية له، حيث أنه لا يستطيع أحدا توقع ما سيحدث في سعره مستقبلا، ذلك بسبب وجود أحداث جيوسياسية عكست وجود حالة من الضبابية على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن دخول فصل الشتاء رسميا إلى دول أوروبا سيؤدى بدوره لزيادة الطلب العالمي على براميل البترول، ما سيرفع من سعرها المتوقع، ويصل إلى 100 دولار للبرميل.

سعد الدين: التوترات تنبئ وجود زيادة أسعار البترول خلال الفترة المقبلة

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحالف «أوبك+» قرر هو الآخر تخفيض إنتاج البترول حتى لا يزيد المنتج بالسوق، وبالتالي يقل سعر البرميل من البترول، غير أن حدوث تلك التوترات قد تنبئ بوجود زيادة بأسعار البترول خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه في حال وجد ظروفا اقتصادية قهرية للدول الأعضاء في تحالف الأوبك+ فسيقومون بدورهم لزيادة تدفق البترول في السوق العالمي، ما سيؤدي بالنهاية إلى زيادة سعر البرميل عالميا: «قد يرتفع سعر برميل البترول خلال الفترة القليلة المقبلة لمكنه لن يستمر الارتفاع لأكثر من نهاية فصل الشتاء الحالي، وستعود الأسعار مرة أخرى إلى الاستقرار والهدوء».