كيربي: الولايات المتحدة ليس لديها «رؤية كاملة» بشأن المحتجزين الأمريكيين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليست متأكدة من المكان الذي تحتجز فيه حماس أي أمريكيين متبقين أو من ظروفهم.

ظروف المحتجزين الأمريكيين

وقال كيربي، عندما سئل عما تعرفه الولايات المتحدة عن المحتجزين، في تصريحات أوردتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: «حسنًا، خاصة بالنسبة للأمريكيين، نعتقد أن العدد يبلغ حوالي ثمانية، وليس لدينا رؤية مثالية حول مكان وجودهم جميعًا، من المؤكد أننا لا نملك رؤية مثالية عن حالتهم البدنية أو العقلية، نحن نحاول القيام بذلك بأفضل ما نستطيع، ولكن عددهم حوالي ثمانية، والآن نعتقد أيضًا أن إجمالي العدد المتبقي يقارب 140 شخصًا».

ما ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية

وفي سياق آخر، قال كيربي إن الولايات المتحدة ستفعل «نفس الشيء» الذي تفعله إسرائيل إذا تعرضت لهجوم مثلما حدث مع إسرائيل في 7 أكتوبر، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية.