تكريم 3 لاعبين من منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في كفر الشيخ

كرم نادي الإرادة والتحدي، في محافظة كفر الشيخ، 3 لاعبين ضمن صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس من أبناء محافظة كفر الشيخ، لحصولهم الشهر الماضي، ضمن صفوف المنتخب المصري على فضية العالم للكرة الطائرة جلوس، وذلك بالبطولة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تكريم ثلاثة لاعبين للكرة الطائرة

ووجه وائل عبد القوي، رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي، في محافظة كفر الشيخ، الشكر والفخر والاعتزاز للأبطال الثلاثة المكرمين وهم، اللاعب محمد سعد 35، عاما، ومطاوع أبو الخير، 43 عاما، وأحمد الذكري، 25 عاما، وذلك وسط فرحة حضور لعدد كبير من زملائهم الرياضيين من أعضاء نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة، وكذلك أسرهم وذويهم.

أحد اللاعبين: نفتخر بأننا مصريين

وأشار اللاعب محمد سعد، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، في تصريحات لـ«الوطن»: «من دواعي سرورنا وفخرنا أننا مصريين لأن مصر أم الدنيا، معرباً عن فرحته بهذا التكريم الذي منح له من بيته»، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة جعلته سعيدًا بما يحققه من إنجازات رياضية.