محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة «دائري العاصمة»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تغطية المجاري المائية بالقطاع الأول، شمال وجنوب طريق أبو عمر شرق مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفر الشيخ الدائري، موجها بتوفير خدمات مرورية على طريق أبو عمر للمساهمة في تسهيل حركة سيارات النقل، وحركة البضائع والتنمية، وذلك بحضور اللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ.

تغطية المجاري المائية القريبة من دائري العاصمة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تغطية المجاري المائية شمال وجنوب طريق أبو عمر شرق مدينة كفر الشيخ، القطاع الأول، بهدف توسعة ورفع كفاءة «دائري العاصمة»، وذلك لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بداية من الكوبري الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم الدولي الساحلي شمالاً.

ربط عدد من المحاور للطرق الرئيسية

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الاثنين، أن هذا المحور الجديد يعد أحد محاور التنمية بهدف تخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا أن دائري العاصمة مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل وتلبية لاحتياجات المواطنين.