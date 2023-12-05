مؤتمر حاشد لمجلس أمناء كفر الشيخ لتفعيل المشاركة المجتمعية في الانتخابات

نظم مجلس الأمناء، بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بدار المناسبات في سيدي سالم، بالمحافظة، أمس الاثنين، لحث مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في القضايا الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة، والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.

حشد وحضور كبير بالمؤتمر

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والسيد الشافعي، مدير عام إدارة سيدي سالم التعليمية، ومحمد السعيد عبيدي، رئيس مجلس أمناء إدارة سيدي سالم التعليمية، والمهندس توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعدد كبير من مجالس الآباء بالإقليم.

ماراثون الانتخابات الرئاسية

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي سوف تجري أيام 11 و12 و13، من الشهر الجاري، التي يشارك بها ملايين المصريين في هذا المحفل الكبير، لاختيار رئيس الجمهورية، لإرساء الاستقرار والتنمية في البلاد.