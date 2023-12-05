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رئيس «العربية للتصنيع» يبحث التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطائرات

كتب:

محمد مجدي
12:47 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس «العربية للتصنيع» يبحث التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطائرات

أجرى اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات للتعاون المشترك مع مون جويل، مدير إدارة البرامج الدولية في شركة KAI الكورية العالمية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اللقاء، على حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة مع كبري المؤسسات والشركات العالمية، مؤكدًا أن إقامة معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة.

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك مع الشركة الكورية الجنوبية، ومنها صناعات الطيران، مؤكدًا على ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI العالمية في الصناعات الدفاعية المختلفة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.