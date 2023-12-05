«إيديكس 2023»: اتفاق «مصري –بوركيني» للتعاون في مشروعات صناعية وتنموية

أجرى اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات ثنائية مشتركة في مستهل اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، مع وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء في دولة بوركينا فاسو.

مباحثات للتعاون بين مصر وبوركينا فاسو

وقال رئيس «العربية للتصنيع»، في تصريحات صحفية عقب اللقاء منذ قليل، أنه تم اللقاء بحث تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو.

معرض إيديكس 2023

وأضاف «عبداللطيف»: «لا تزال الخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع الأشقاء بالدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، وذلك وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030».

يأتي ذلك في ضوء المباحثات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مع رؤساء وفود الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 للتعاون المشترك.