استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من مبيض سيدة بمستشفى قلين التخصصي

نجح فريق طبي من جراحي النساء والتوليد بمستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في استئصال ورم على المبيض يزن نحو 5 كيلو جرامات لسيدة، وذلك تحت إشراف الدكتور بكر عادل، مدير المستشفى.

استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات

وحضرت الحالة إلى المستشفى، وكانت تُعانى من آلام بأسفل البطن، وبعد عمل الأشعة اللازمة والتحاليل تبين أنها تُعانى من كيس ملتوى بالمبيض الأيمن حجمه حوالى 14 سم، وتم حجز الحالة بقسم النساء والتوليد، وعمل أشعة مقطعية، والتى أوضحت بدورها وجود ورم بالمبيض الأيمن حجمه 14 سم به التواء وبداية حدوث غرغرينا بالمبيض مع ضعف التغذية الدموية للمبيض، وتم عرض الحالة على أخصائي اليوم الذى بدوره قام باستدعاء رئيس المجموعة بذلك اليوم الذى قام باستدعاء الاستشارى ورئيس القسم لمناظرة الحالة،وتم عمل دلالات الأورام والعروض الطبية اللازمة، وكذلك توفير كمية كافية من الدم اللازم للحالة، وتم دخول الحالة العمليات، حيث تم استئصال ورم يزن حوالى 5 كجم، وتم خروجها بسلام من العمليات إلى الإفاقة ومنها لقسم النساء والتوليد.

مدير المستشفى: نسعى لتطوير الخدمات الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين التخصصي، على سعى المستشفى في تطوير خدماتها الطبية والصحية لأبناء المحافظة، مشيدًا بما يملكه المستشفى التخصصي من أطباء وأطقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة الفنية، فضلاً عن أحدث الأجهزة الطبية ونظم التعقيم ومكافحة العدوى وفقًا للمواصفات الطبية القياسية.