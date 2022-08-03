مستشفى قلين التخصصي يعلن حاجته لشغل عدد من الوظائف

أعلنت إدارة مستشفى قلين التخصصي في محافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالمستشفى.

التخصصات والمستندات المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة:

- عمال أمن ونظافة «مؤهل متوسط وعالي» شركات خاصة.

- إداريين بكالوريوس «تجارة ودبلوم» ساركي يومي.

- مُدخل بيانات «نُظم ومعلومات» سركي يومي.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فهي كالآتي:

- صورة المؤهل

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف المحمول

نقل تبعية المستشفى للمراكز الطبية المتخصصة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، القرار رقم 1000 لسنة 2021، بنقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، من بينها مستشفى قلين التخصصي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، والذي تم هدمه وإعادة إنشائه في عام 2016، بتكلفة 140 مليون و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى.

مكونات مستشفى قلين التخصصي

ويتكون مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ من مبنيين، الأول يضم الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني الدورالأرضي عبارة عن قسم الطوارئ والمطبخ المغسلة.