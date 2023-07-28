افتتاح «العناية المتوسطة الجديدة» في مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

افتتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، غرقة العناية المتوسطة الجديدة بمستشفى قلين التخصصي، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

العناية المتوسطة الجديدة تحتوي على 4 أسرّة

وتشمل العناية المتوسطة الجديدة بمستشفى قلين التخصصي عدد 4 أسرّة مُجهزة ومزودة بكافة الأجهزة اللازمة بهدف تطوير جودة الأداء، ومساعدة المرضى، وتخفيف عبء تحويل المرضى خارج المستشفى، وتوفير الوقت اللازم لتلقي الخدمة الطبية بأسرع وقت.

مقترح لإنشاء عناية أطفال

ومن جانبه، أكد الدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين التخصصي، أهمية افتتاح العناية المتوسطة الجديدة في خدمة المرضى والمصابين، مقدما الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنشاء العناية الجديدة، مشيراً إلى أنّ هناك مقترح لإنشاء عناية أطفال بالمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لأطفال قلين.

تطوير القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ

ويشهد القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ اهتماما كبيرا من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات، ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الأورام، ومستشفيات مجمع الصدر، حيث تعمل الدولة جاهدة لتطوير كافة المستشفيات وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي بالمحافظة.