محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة لاستقبال الانتخاب

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

واستعرض محافظ بورسعيد، الأعمال التنسيقية التي تمت بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وبين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

عرس انتخابات الرئاسة

ووجّه محافظ بورسعيد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كل اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحتى يخرج هذا العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.

يذكر أن محافظة بورسعيد تستقبل الناخبين في إنتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري وعددهم نحو 533 ألفًا و533 ناخبًا، وتم توزيعهم على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 4 لجان للمغتربين وسط تجهيزات مشددة لاستقبال الإنتخابات.