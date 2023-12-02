محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية تمهيدا لافتتاحه

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا إلى وصول العمل لمراحل متقدمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي نهاية العام الحالي خلال أعياد النصر في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

مقابلات شخصية

كما أكد محافظ بورسعيد أنه جرى عقد اختبارات ومقابلات شخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية «3 يوليو» بجنوب بورسعيد، ووجه بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

تسهيلات للمتقدمين للمشروع

وأشار محافظ بورسعيد الى أنه سيجري توفير تسهيلات للمتقدمين للمشروع، وتقديم الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية، وذلك لدعم كل مستثمر جاد، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.