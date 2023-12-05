محافظ المنوفية يكرم طالبة لتميزها في حفظ القرآن الكريم ويهديها مكافأة

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الطالبة أسماء السيد، بالصف الثاني الثانوي، ابنة قرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء، تقديرا لتفوقها وتميزها في حفظ القرآن الكريم كاملا، وأدائها المتميز في تلاوته خلال 4 ساعات.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء إبراهيم أبو ليمون، للطالبة اليوم، في مكتبه بالديوان العام.

تكريم الطالبة أسماء لتفوقها وتميزها في حفظ القرآن الكريم

وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها درع المحافظة، وشهادة تقدير ومكافأة مالية، لتميزها ونبوغها في حفظ كتاب الله، فضلا عن تفوقها الدراسي، مؤكدا أنها نموذج مشرف وفخرا لأبناء المنوفية، ومثالا يحتذى به للأسرة المصرية، في تربية وتنشئة الأجيال، ما يساهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأعربت الطالبة عن امتنانها بهذا التكريم، الذي يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من أبناء المحافظة، لمواصلة النجاح والتفوق.

ووجهت الطالبة الشكر لمحافظ المنوفية، على دعمه الدائم للمتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة التقدم.

محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين

وقد أكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، كونهم أمل الحاضر والمستقبل، متمنيا لهم المزيد من التفوق والتقدم، لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محليا وعالميا.