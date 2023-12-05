«حماية المستهلك» يضبط 2.5 طن دقيق مجهول المصدر في الشرقية

شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا.

وتنوعت المخالفات بين: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

925 كيلو سكر بيع بأزيد من السعر

وجاءت المضبوطات بمحافظة الشرقية على النحو التالي: 2.5 طن دقيق مجهول المصدر، و925 كيلو سكر بيع بأزيد من السعر.

كما أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، واصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المتنوعة، وضرب بيد من حديد ضد مُحتكري السلع، وشن حملات رقابية موسعة بمحافظات الشرقية والدقهلية وسوهاج، لتحقيق الانضباط في الأسواق، و33 حملة مكبرة على مستوي الجمهورية.

ومر الجهاز على 851 منشأة، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان سكر، و4 أطنان دقيق جرى حجبهم عن التداول، وضبط 3 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر بمحافظة الدقهلية، وضبط 2.5 طن دقيق بمحافظة الشرقية، وجرى حجبهم عن التداول.

كما جرى ضبط 2 طن أرز، و2 طن بقوليات، و2 طن فلفل أحمر معبأ، و1.5 طن معلبات غذائية بمحافظة سوهاج، مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك.